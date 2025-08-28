Despojo patrimonial, principal delito contra los abuelitos: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El despojo patrimonial es el principal delito contra los adultos mayores y abuelitos, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

A pregunta expresa de los medios de comunicación respecto a los asaltos hacia este sector poblacional, indicó que es uno de los delitos que más preocupa y que va a la alza, toda vez que se trata de un tema de abuso contra quienes se consideran vulnerables por su edad.

En ese tenor, sin dar una cifra del tema, reconoció que la Fiscalía General del Estado tiene bastantes denuncias por despojo patrimonial, principalmente por quitarles las tarjetas donde reciben la pensión por diversas instituciones públicas o sus ahorros de vida; sus familiares, subrayó, son los abusadores.

"Sí hay bastantes denuncias; lo que preocupa más es el tema por despojo patrimonial, el tema de abuso que les quitan sus tarjetas, que les quitan su patrimonio y resulta ser que siempre son familiares. Es un incremento considerable, es un delito que va en aumento".

Torres Piña refirió que el área de Alta Impacto ha referido que el daño patrimonial es lo que ha incrementado con las denuncias realizadas por este sector poblacional, más allá del robo a transeúntes, por lo que especifico que se tiene que trabajar en una estrategia con las corporaciones de seguridad para dar prevención y, en cuanto a la procuración de justicia aplicar las sanciones a quienes comenten estos actos contra los adultos mayores y los abuelitos.

Es de mencionar que en julio pasado, el delegado en Michoacán de la Secretaría de Bienestar, Roberto Pantoja Arzola, denunció que los adultos mayores son despojados del recurso que reciben de la Pensión del Bienestar por sus propios familiares.

Asimismo, hay varios hechos que al momento del cobro de la pensión, se droga a los abuelitos para quitarles el recurso que cobraron.

