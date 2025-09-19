Revela la ciencia lo bueno y malo de bañarse con agua fría

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bañarse con agua fría se ha vuelto parte de rutinas virales de bienestar, defendidas por celebridades, influencers y entusiastas del biohacking. Pero, ¿es este hábito realmente saludable o podría implicar riesgos graves para la salud?

Aunque la exposición al frío no es una novedad —se ha usado por décadas en contextos clínicos y deportivos—, su popularidad reciente ha hecho que expertos médicos se pronuncien. Las opiniones se dividen: mientras algunos aseguran que revitaliza cuerpo y mente, otros alertan sobre posibles efectos cardiovasculares adversos.

La llamada crioterapia o terapia con frío implica exponer el cuerpo a temperaturas muy bajas durante un periodo breve. Se cree que este estímulo genera efectos positivos a nivel circulatorio, muscular e incluso inmunológico. En el hogar, una de sus formas más comunes son las duchas frías.

“Las duchas frías promueven la vasoconstricción seguida de vasodilatación, lo que mejora la circulación sanguínea, especialmente en personas con várices o piernas pesadas”, afirman especialistas.