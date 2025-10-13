Refrescos: el veneno diario que amenaza tu hígado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una lata de refresco al día, aunque sea “light”, podría ser más dañina para tu hígado de lo que imaginas. Un estudio de más de una década realizado en Reino Unido reveló que el consumo diario de bebidas azucaradas o edulcoradas artificialmente aumenta hasta en 60% el riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas asociadas a disfunción metabólica, una condición conocida anteriormente como hígado graso no alcohólico.

¿Lo preocupante? No importa si eliges un refresco con azúcar o una versión “sin calorías”, ambos pueden llevar a consecuencias similares.

El análisis, realizado con datos de 123,788 personas, encontró que 1,178 participantes desarrollaron enfermedad hepática y 108 murieron por complicaciones asociadas. Aquellos que consumían bebidas azucaradas tenían un 50% más de riesgo, mientras que los que preferían versiones edulcoradas artificialmente enfrentaban un 60% más.

Aunque las bebidas light han sido promovidas como una alternativa “saludable”, los resultados invitan a reconsiderar su consumo.

Esta afección se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado sin consumo excesivo de alcohol, y puede provocar inflamación, fatiga, pérdida de apetito, dolor abdominal y, en etapas avanzadas, evolucionar a cirrosis o cáncer hepático.

Pero sus efectos van más allá del hígado: también se asocia con diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y renales.

Un metaanálisis reciente de 2025 estima que esta condición afecta al 38% de la población mundial, con un incremento del 50% en las últimas dos décadas.

Según los investigadores, las bebidas azucaradas elevan la glucosa e insulina, fomentando el aumento de peso y ácido úrico, condiciones que promueven la grasa hepática.