Alimentos prohibidos si tienes colesterol elevado

Carnes procesadas: tocino, salchichas y chorizo

Estos productos son bombas de grasas saturadas y sodio. Su consumo habitual puede elevar el colesterol “malo” (LDL) hasta niveles peligrosos y se relaciona con un incremento del 42% en el riesgo de enfermedades del corazón. Opta mejor por pollo sin piel, pescado o legumbres.

Mantequilla y lácteos enteros: cremosos pero letales

Solo dos cucharadas de mantequilla pueden aportar más del 70% de la grasa saturada recomendada para un día. Elige versiones descremadas o de origen vegetal para mantener tu colesterol bajo control sin sacrificar sabor.

Frituras y empanizados industriales: crujientes y dañinos

La fritura profunda no solo suma calorías, sino que introduce grasas trans altamente perjudiciales. Además, freír con aceite reutilizado genera toxinas que pueden inflamar los vasos sanguíneos. Mejor cocina al horno o al vapor.

Pasteles, donas y galletas: dulces enemigos del corazón

Detrás de su apariencia inocente, los productos de bollería industrial esconden grasas trans, azúcar refinada y harinas ultraprocesadas. Estos ingredientes desequilibran por completo tu perfil lipídico, favoreciendo la acumulación de colesterol.

Camarones, cangrejo y caviar: los mariscos traicioneros

Aunque son bajos en grasa saturada, ciertos mariscos contienen altos niveles de colesterol dietético. Por ejemplo, solo 100 gramos de camarones pueden aportar cerca de 200 mg de colesterol, casi el límite diario recomendado. Lo ideal es consumirlos esporádicamente y acompañarlos con vegetales ricos en fibra.