Protestan trabajadores de salud en oficinas de la SSM y el Hospital Civil en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).Personal de salud inició este lunes un paro de brazos caídos en Michoacán por la falta de pago correspondiente a la primera quincena de enero. Las manifestaciones se realizan en al menos dos puntos de la capital: las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, ubicadas en la calle Benito Juárez, en el Centro Histórico, y el Hospital Civil.
Durante la mañana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla explicó que la responsabilidad del pago corresponde al IMSS Bienestar. Indicó que desde principios de enero se enviaron oficios al director general del instituto, Alejandro Svarch Pérez, con el listado del personal que debe recibir su salario bajo este nuevo esquema federal.
Agregó que el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, realiza las gestiones necesarias para asegurar que los pagos se efectúen lo antes posible. Hasta el momento, los servicios médicos en los hospitales no han sido suspendidos.
Cabe recordar que el IMSS Bienestar se encuentra en proceso de asumir el control de los Servicios de Salud en Michoacán. Esta transición ha generado algunos ajustes administrativos, y trabajadores sindicalizados han manifestado su inconformidad mediante carteles que advierten que más de 3 mil empleados estarían afectados por el retraso salarial.
rmr