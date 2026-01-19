Protestan trabajadores de salud en oficinas de la SSM y el Hospital Civil en Morelia

Durante la mañana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla explicó que la responsabilidad del pago corresponde al IMSS Bienestar. Indicó que desde principios de enero se enviaron oficios al director general del instituto, Alejandro Svarch Pérez, con el listado del personal que debe recibir su salario bajo este nuevo esquema federal.

Agregó que el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, realiza las gestiones necesarias para asegurar que los pagos se efectúen lo antes posible. Hasta el momento, los servicios médicos en los hospitales no han sido suspendidos.