IMSS Bienestar, responsable de pagar salario de trabajadores de salud: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El IMSS Bienestar es el responsable de pagar la quincena a los trabajadores de salud que no han cobrado, puntualizó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Refirió que desde inicios de año se enviaron diversos oficios al director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, para hacer lo conducente con las quincenas, toda vez que hay una transición donde este régimen de salud toma el control de los Servicios de Salud del Estado.

“Viene detallada la gestión con el número de personal de salud en el IMSS Bienestar que debe cubrirse su salario. Es un oficio donde viene detallado el tema de responsabilidad del IMSS Bienestar”, resaltó.

Enfatizó que este trabajo lo está haciendo el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, a fin de concretar todas las gestiones para que se cubra el salario de los trabajadores.

Es de mencionar que desde el jueves por la noche, diversos trabajadores de hospitales públicos en Michoacán evidenciaron la falta de pago de la primera quincena de enero; durante el fin de semana se registró lo mismo e, inclusive, este lunes. Hasta el momento no se han suspendido los servicios de salud.

rmr