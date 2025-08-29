Esperanza médica: Hallan hormona que frena daño del Parkinson

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva esperanza se abre en la lucha contra la enfermedad de Parkinson. Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y de la Universidad de Málaga descubrieron que la hormona IGF-11, similar a la insulina, actúa como un escudo para las neuronas afectadas por esta patología.
El estudio, publicado recientemente, constató en laboratorio que las células nerviosas expuestas a la hormona resisten mucho mejor el daño que normalmente las destruiría en pacientes con Parkinson. De acuerdo con los investigadores, la IGF-11 protege el ADN celular, mejora el funcionamiento de las mitocondrias —conocidas como las “pilas” de la célula— y frena los procesos de autodestrucción neuronal.
Los especialistas llevan más de una década trabajando con esta hormona. En 2021, habían demostrado ya en modelos animales que el IGF-11 podía proteger el cerebro. Ahora, los avances permiten vislumbrar un futuro en el que los tratamientos no solo atenúen síntomas, sino que también puedan frenar la progresión de la enfermedad.
Aunque no existe cura definitiva, los tratamientos actuales —principalmente medicamentos y en algunos casos cirugía— buscan aliviar los síntomas. Por ello, investigaciones como esta resultan vitales para los más de 10 millones de personas en el mundo que viven con la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud.
RPO