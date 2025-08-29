Salud

Esperanza médica: Hallan hormona que frena daño del Parkinson

La hormona IGF-11 protege neuronas al reparar ADN y fortalecer las mitocondrias
La investigación se realizó en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva esperanza se abre en la lucha contra la enfermedad de Parkinson. Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y de la Universidad de Málaga descubrieron que la hormona IGF-11, similar a la insulina, actúa como un escudo para las neuronas afectadas por esta patología.

El estudio, publicado recientemente, constató en laboratorio que las células nerviosas expuestas a la hormona resisten mucho mejor el daño que normalmente las destruiría en pacientes con Parkinson. De acuerdo con los investigadores, la IGF-11 protege el ADN celular, mejora el funcionamiento de las mitocondrias —conocidas como las “pilas” de la célula— y frena los procesos de autodestrucción neuronal.

Los especialistas llevan más de una década trabajando con esta hormona. En 2021, habían demostrado ya en modelos animales que el IGF-11 podía proteger el cerebro. Ahora, los avances permiten vislumbrar un futuro en el que los tratamientos no solo atenúen síntomas, sino que también puedan frenar la progresión de la enfermedad.

El Parkinson, un trastorno neurodegenerativo del sistema nervioso, afecta el movimiento y empeora con el tiempo. Sus síntomas incluyen rigidez muscular, temblores, problemas de equilibrio y alteraciones en el habla. En etapas iniciales puede pasar desapercibido, pero con el tiempo deteriora de forma considerable la calidad de vida.

Aunque no existe cura definitiva, los tratamientos actuales —principalmente medicamentos y en algunos casos cirugía— buscan aliviar los síntomas. Por ello, investigaciones como esta resultan vitales para los más de 10 millones de personas en el mundo que viven con la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud.

