Esperanza médica: Hallan hormona que frena daño del Parkinson

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva esperanza se abre en la lucha contra la enfermedad de Parkinson. Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y de la Universidad de Málaga descubrieron que la hormona IGF-11, similar a la insulina, actúa como un escudo para las neuronas afectadas por esta patología.

El estudio, publicado recientemente, constató en laboratorio que las células nerviosas expuestas a la hormona resisten mucho mejor el daño que normalmente las destruiría en pacientes con Parkinson. De acuerdo con los investigadores, la IGF-11 protege el ADN celular, mejora el funcionamiento de las mitocondrias —conocidas como las “pilas” de la célula— y frena los procesos de autodestrucción neuronal.

Los especialistas llevan más de una década trabajando con esta hormona. En 2021, habían demostrado ya en modelos animales que el IGF-11 podía proteger el cerebro. Ahora, los avances permiten vislumbrar un futuro en el que los tratamientos no solo atenúen síntomas, sino que también puedan frenar la progresión de la enfermedad.