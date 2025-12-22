¿El magnesio ayuda a dormir mejor o es solo otra moda viral?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales, el magnesio pasó de ser un mineral discreto a convertirse en la promesa estrella del bienestar: dormir mejor, relajarse más rápido, calmar la ansiedad. Pero entre la viralidad y la evidencia científica hay un terreno que conviene recorrer con cautela.

En redes sociales abundan mensajes tajantes: “mejora tu sueño ya”, “relaja al instante”. Para la psicóloga del sueño del Instituto Johns Hopkins, Nathalia Padilla, este discurso conecta con una realidad: millones de personas padecen insomnio y buscan soluciones accesibles.

Hasta ahora, subraya Padilla, la ciencia no respalda de forma contundente que el magnesio sea un tratamiento efectivo contra el insomnio.