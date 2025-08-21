El lado oscuro del desayuno; lo que nunca deberías comer por la mañana

Jugos de frutas envasados

Aunque suenen saludables, muchos jugos industriales contienen altas cantidades de azúcares y carecen de fibra. Un vaso puede tener efectos similares a los de una bebida azucarada, elevando abruptamente la glucosa y provocando cansancio poco después.

Cereales azucarados

Atractivos por su color y mercadotecnia infantil, estos cereales son bombas de azúcar y harinas refinadas. No aportan fibra ni proteínas suficientes, y pueden afectar la concentración escolar. La avena y los cereales integrales son mejores opciones.

Pan de dulce

Parte esencial del desayuno tradicional mexicano, pero altamente nocivo. Elaborado con harinas refinadas y grasas malas, su consumo frecuente eleva el colesterol LDL y promueve inflamación. Una rebanada de pan integral con aguacate resulta más saludable y saciante.

Embutidos procesados

Tocino, salchichas y jamones grasosos están clasificados por la OMS como productos ultraprocesados, algunos incluso como potencialmente cancerígenos. Contienen sodio y grasas saturadas en exceso. Se recomienda sustituir por proteínas magras como huevo, queso fresco o pechuga natural.

Yogures saborizados

A pesar de su fama saludable, muchos yogures de frutas contienen más de 15 gramos de azúcar por envase. Estos “postres disfrazados” afectan la microbiota intestinal y fomentan picos de insulina. La alternativa es el yogur natural con fruta picada y un toque de miel.