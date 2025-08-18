Descubre el poder del licuado de fresa, plátano y avena en tu salud diaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un licuado de fresa con plátano y avena no es solo un desayuno rápido; es un verdadero aliado de la salud. Esta combinación, recomendada por especialistas en nutrición, ofrece beneficios comprobados que pueden transformar tu bienestar desde la primera toma.
Según estudios del Journal of Nutritional Science, este licuado aporta hasta el 40% de los nutrientes diarios recomendados, destacándose por su contenido de antioxidantes, fibra y compuestos bioactivos.
1 taza de fresas frescas
1 plátano maduro
3 cucharadas de avena integral
1 taza de leche vegetal sin azúcar
Preparación:
Lava y desinfecta bien las fresas. Luego, licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda beber al instante, preferentemente por la mañana o después de hacer ejercicio.
Antioxidante y antiinflamatorio natural
Las fresas contienen antocianinas que reducen el estrés oxidativo. Combinadas con la dopamina natural del plátano y las avenantramidas de la avena, esta bebida protege el sistema cardiovascular y el cerebro. Estudios citados en Molecular Nutrition & Food Research respaldan estos efectos.
Mejora el tránsito digestivo
La avena contiene fibra soluble que nutre la microbiota intestinal, mientras el plátano aporta pectina protectora para el estómago. Las enzimas de la fresa complementan el proceso digestivo. Investigaciones de la Universidad de Reading lo confirman.
Regula la glucosa de forma natural
Gracias al beta-glucano de la avena, la absorción de azúcares se ralentiza, evitando picos glucémicos. Esto es particularmente útil para personas con resistencia a la insulina, según un ensayo publicado en Diabetes Care.
Favorece la recuperación muscular
Después del ejercicio, esta bebida ofrece una proporción ideal de carbohidratos y proteínas, promoviendo la regeneración muscular y la síntesis de colágeno gracias a la vitamina C de las fresas.
Refuerza el sistema inmunológico
Una sola porción cubre más del 150% del requerimiento diario de vitamina C. Además, la combinación de zinc (avena), vitamina B6 (plátano) y polifenoles estimula la producción de glóbulos blancos.
