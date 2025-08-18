Descubre el poder del licuado de fresa, plátano y avena en tu salud diaria

Antioxidante y antiinflamatorio natural

Las fresas contienen antocianinas que reducen el estrés oxidativo. Combinadas con la dopamina natural del plátano y las avenantramidas de la avena, esta bebida protege el sistema cardiovascular y el cerebro. Estudios citados en Molecular Nutrition & Food Research respaldan estos efectos.

Mejora el tránsito digestivo

La avena contiene fibra soluble que nutre la microbiota intestinal, mientras el plátano aporta pectina protectora para el estómago. Las enzimas de la fresa complementan el proceso digestivo. Investigaciones de la Universidad de Reading lo confirman.

Regula la glucosa de forma natural

Gracias al beta-glucano de la avena, la absorción de azúcares se ralentiza, evitando picos glucémicos. Esto es particularmente útil para personas con resistencia a la insulina, según un ensayo publicado en Diabetes Care.

Favorece la recuperación muscular

Después del ejercicio, esta bebida ofrece una proporción ideal de carbohidratos y proteínas, promoviendo la regeneración muscular y la síntesis de colágeno gracias a la vitamina C de las fresas.

Refuerza el sistema inmunológico

Una sola porción cubre más del 150% del requerimiento diario de vitamina C. Además, la combinación de zinc (avena), vitamina B6 (plátano) y polifenoles estimula la producción de glóbulos blancos.