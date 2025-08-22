Cuando la medicina usa botones; así curan a los perros con orejas inflamadas

A simple vista puede parecer improvisado, pero en realidad se trata de una práctica probada y ampliamente utilizada por su eficacia y bajo impacto en el paciente. El perro no siente dolor durante la cirugía, y en unas semanas, al retirar los botones, puede mover su oreja con normalidad.

Por eso, si alguna vez ves a un perro con botones en la oreja, no te alarmes. No se trata de maltrato ni de un caso extraño. Es señal de que está recibiendo atención médica especializada, encaminada a una recuperación rápida y sin complicaciones.

Este tipo de información ayuda a crear conciencia sobre los procedimientos médicos disponibles para nuestras mascotas y desmitifica prácticas que, aunque inusuales, buscan siempre su bienestar.