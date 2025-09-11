Con telemedicina, SSM acerca salud mental a comunidades alejadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Dirección de Salud Mental, ha llevado a cabo 802 consultas de telemedicina en lo que va del año, una cifra que destaca el compromiso del estado por acercar la atención especializada, en particular de psiquiatría, a comunidades de difícil acceso.

Esta estrategia de telesalud se implementó como una respuesta eficaz a la creciente demanda de servicios de salud mental y a la escasez de especialistas en las comunidades; el modelo permite a pacientes de localidades remotas recibir valoraciones médicas y seguimiento a través de videollamadas con personal especializado.

Esto no solo optimiza los servicios públicos, sino que también reduce significativamente los tiempos de espera y los costos de traslado para las familias que antes debían viajar hasta Morelia para recibir atención.