Disfruta las fiestas patrias y cuida tu salud: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En vísperas de las celebraciones por la Independencia de México, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), hace un llamado a la población para disfrutar de los festejos patrios de manera responsable, priorizando la salud y el bienestar.

Los excesos en la alimentación y el consumo de alcohol pueden tener consecuencias negativas, especialmente para personas que ya padecen enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, ácido úrico elevado, o altos niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.