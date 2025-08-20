Comer fibra puede salvar tu salud: conoce todos sus beneficios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque comúnmente se asocia con la prevención del estreñimiento, la fibra alimentaria desempeña un papel fundamental en múltiples procesos del cuerpo humano, desde la salud digestiva hasta la prevención de enfermedades crónicas como el cáncer colorrectal y la diabetes tipo 2.

La fibra pertenece al grupo de los carbohidratos, pero a diferencia del almidón y el azúcar, no puede ser digerida ni absorbida por el organismo. Su recorrido intacto por el sistema digestivo permite que actúe como aliada natural para el bienestar integral.