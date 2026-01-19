Carne procesada; la OMS advierte que es tan peligrosa como fumar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un informe que pone en alerta a millones de consumidores: las carnes procesadas (tocino, salchichas, salami, jamón) se encuentran en la misma categoría de carcinogenicidad que el humo del tabaco.
El reporte, basado en la investigación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), vincula de manera sólida y consistente el consumo de estos alimentos con el cáncer colorrectal.
Jamón y embutidos de cerdo (jamón, salami, mortadela).
Tocino.
Salchichas.
Carnes frías y fiambres listos para consumir.
¿Cómo se vincula la carne procesada con el cáncer?
Nitritos y nitratos: conservadores que pueden convertirse en nitrosaminas, compuestos cancerígenos, durante la digestión.
Altas temperaturas de cocción: freír o asar carnes genera sustancias que dañan el ADN celular.
Consumo diario: estudios muestran que comer cantidades moderadas diariamente aumenta el riesgo hasta en un 18-20%.
Recomendaciones de los expertos
Limitar carnes procesadas: menos de 70 g diarios de carne roja y evitar casi por completo los embutidos.
Alimentos protectores: dieta rica en fibra, frutas, verduras y cereales integrales. Elegir proteínas alternativas como pescado, pollo o fuentes vegetales.
Estilo de vida saludable: actividad física constante, mantener un peso adecuado, limitar alcohol y evitar tabaco.
RPO