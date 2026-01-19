Carne procesada; la OMS advierte que es tan peligrosa como fumar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un informe que pone en alerta a millones de consumidores: las carnes procesadas (tocino, salchichas, salami, jamón) se encuentran en la misma categoría de carcinogenicidad que el humo del tabaco.

El reporte, basado en la investigación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), vincula de manera sólida y consistente el consumo de estos alimentos con el cáncer colorrectal.