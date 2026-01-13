Salud

Ácido fólico: la estrategia que México cocina para salvar recién nacidos

La fortificación de harinas busca prevenir defectos del tubo neural
Las tortillas fortificadas aportan hasta 131 mcg de ácido fólico por 100 g
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México decidió intervenir antes del primer llanto. Al fortificar harinas de maíz y trigo con ácido fólico, el país colocó una política pública silenciosa pero decisiva en el centro de la vida cotidiana: la alimentación. La medida busca frenar los defectos del tubo neural, anomalías congénitas que siguen cobrando miles de vidas infantiles cada año y que, en muchos casos, son prevenibles.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) informó que esta estrategia responde a una urgencia nacional. En 2020, los defectos del nacimiento representaban la segunda causa de muerte en niñas y niños menores de un año; solo en 2018 se registraron más de 9 mil defunciones, de las cuales 66% correspondieron a ese grupo de edad.

Para regular la situación, México optó por la fortificación de alimentos y el uso del ácido fólico como suplemento. Los folatos —presentes de forma natural en leguminosas, cereales integrales, calabaza, tomate, lácteos, huevo, carne y pescado— son esenciales para la producción diaria de nuevas células y resultan cruciales durante el embarazo para el desarrollo neurológico del bebé.

La fortificación comenzó de manera voluntaria en 2001 y se volvió obligatoria en 2008. Sin embargo, un vacío persistía: las tablas nutricionales no reflejaban con precisión el contenido de ácido fólico en alimentos no industrializados, como el pan casero o productos elaborados con harina de maíz fortificada —tortillas y tamales—, pilares de la dieta mexicana.

Para atender esta carencia, investigadores del INSP, en colaboración con instituciones de Estados Unidos, analizaron el contenido de ácido fólico en pan casero y tortillas consumidas en México. Los resultados revelaron contrastes significativos:

  • 100 g de pan blanco: 112 mcg de ácido fólico

  • Pan dulce: 82.6 mcg

  • Tortillas con harina fortificada: 131 mcg por cada 100 g

  • Tortillas genéricas: apenas 5 mcg de folato

Al evaluar el consumo poblacional con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se observó que la ingesta de ácido fólico disminuye con la edad.

Mejorar la dieta de las mujeres, asegurando un aporte suficiente de vitaminas y minerales, especialmente ácido fólico.

  • Evitar alcohol y tabaco.

  • Controlar la diabetes preconcepcional y gestacional.

  • Evitar la exposición a metales pesados y plaguicidas.

  • Usar medicamentos y exponerse a radiaciones solo cuando esté médicamente justificado.

  • Completar el esquema de vacunación, en especial contra la rubéola.

  • Acudir a controles obstétricos y realizar estudios de detección oportuna.

La recomendación final es clara: consumir ácido fólico antes y durante todo el embarazo. Porque, en salud pública, el futuro también se cocina en casa.
