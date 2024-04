Truena MC Michoacán contra IEM por negativa a candidatura de Oscar Escobar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron a Oscar Escobar Ledesma en torno a la negativa por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) hacia su intento candidatura por el Distrito XV local con cabecera en Pátzcuaro.

En este sentido, tanto Escobar Ledesma como el candidato por el Senado de la República, Carlos Herrera Tello, se lanzaron en contra del IEM y acusaron a las y los consejeros de actuar de una manera facciosa.

Por un lado, el expanista acusó al instituto de atender a intereses políticos. "Sabemos quiénes están detrás de esto, esta situación la única manera de explicarla es que hay un interés político, no hay argumento legal u objetivo que nos impida tener esta candidatura, me están negando por intereses políticos y no tenemos ninguna duda de que hay mano negra, saben que estamos punteando, que estamos arriba en el distrito y que les vamos a ganar la elección, pero ellos lo quieren hacer a la mala", dijo.