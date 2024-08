TEPJF le regresa triunfo al PAN en Quiroga y a MC en Chavinda

Con la sentencia e tribunal federal le regresó la victoria a Alma Mireya González, dejando fuera a Arturo Estrada, quien buscaba la reelección.

Así también confirmó el triunfo de Armando Pérez Mendoza en el ayuntamiento de Chavinda; en ese municipio el TEEM anuló la elección por la supuesta participación del candidato en la fiesta católica más grande de la localidad con los colores y logo de Movimiento Ciudadano, no obstante, el tribunal federal mencionó que en la evidencia presentada ni siquiera se ve al emecista.

En este sentido, la magistrada encargada de la ponencia mencionó que dicha evidencia fue presentada por el PRI y el PRD, sin embargo, no fue suficiente para acreditar alguna falta, y con ello determinó que "fue indebida la declaratoria de nulidad de la elección, ya que no está no probada la participación y no se advierte que el candidato hubiera hecho manifestaciones políticas”.

Es de recordar que, en el TEPJF está aún pendiente la resolución del municipio de Irimbo, elección que fue anulada por violencia política con razón de género.

