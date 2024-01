Tendencia a que Sheinbaum mantenga su ventaja continuará: Enkoll

“Lo más probable es que sea el escenario que estamos viendo, hay 27 puntos de diferencia que le lleva Claudia Sheinbaum y si vemos los números de Claudia Sheinbaum son muy sanos en todo aspecto. Hicimos también cortes por ideología política, si alguien se identifica con la izquierda, con la derecha o que no tiene la ideología política y aún así, Claudia Sheinbaum sigue ganando con un amplio margen”, explicó.

Por otro lado, consideró que el Frente apostaba al impacto de la pérdida de votos de Movimiento Ciudadano, luego de ver una relación entre la disminución de la preferencia de Movimiento Ciudadano y el aumento en la preferencia de Xóchitl Gálvez, sin embargo, señaló, los votos del partido naranja no llegan directamente el PRI, PAN y PRD.

“Lo que vemos de Xóchitl es que los votos de Movimiento Ciudadano no se trasladan completamente a ella, esa es la apuesta que tenía el PAN, PRI, PRD, que decían si no se presentan a las urnas Movimiento Ciudadano, esos 17 puntos que tenía Samuel García se van a ir con el Frente, lo cual está demostrado que no, y esto no solamente en la encuesta, también en la elección de Samuel García en Nuevo León demostró que el voto de Samuel García se alimentó tanto de los que estaban descontentos con el PAN como los que estaban descontentos con el PRI como los que estaban descontentos con Morena”.

En ese sentido, consideró que para que Movimiento Ciudadano pueda crecer en alguna entidad o a nivel nacional tendrá que echar mano del voto de tanto de la izquierda como de la derecha, ya que no le alcanza solamente con los posibles votos del frente.

mrh