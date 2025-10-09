Política

Proponen eliminar el IVA en croquetas y medicinas de lomitos

7 de cada 10 familias mexicanas tienen al menos una mascota, según datos del INEGI
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicamentos para mascotas.

La también presidenta de la Cámara de Diputados detalló que la propuesta surgió tras una encuesta difundida en sus redes sociales, donde cuestionó si debía mantenerse el cobro de IVA en productos veterinarios y alimenticios para animales de compañía.

“Siete de cada diez familias mexicanas tienen mascotas según el INEGI. Estoy valorando presentar una iniciativa para que los gastos veterinarios sean deducibles de impuestos”
publicó la legisladora en su cuenta oficial de X

López Rabadán argumentó que, si bien se paga IVA por estos productos, no existen beneficios reales para los animales ni sus cuidadores.

“Pagando impuestos se tienen beneficios, y pues todos sabemos que no hay hospitales para mascotas. Incluso, en muchas ocasiones los dueños no pueden subir al transporte público con ellos. Bajo esa lógica, no se debería pagar impuestos”
La panista también recordó que en muchas familias no sólo hay una, sino varias mascotas, lo cual incrementa considerablemente los gastos mensuales.

La eliminación del IVA, aseguró, tendría un impacto directo en la economía de los hogares mexicanos, sobre todo ante el creciente número de personas que consideran a sus mascotas parte esencial de la familia.

