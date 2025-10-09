Proponen eliminar el IVA en croquetas y medicinas de lomitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicamentos para mascotas.
La también presidenta de la Cámara de Diputados detalló que la propuesta surgió tras una encuesta difundida en sus redes sociales, donde cuestionó si debía mantenerse el cobro de IVA en productos veterinarios y alimenticios para animales de compañía.
López Rabadán argumentó que, si bien se paga IVA por estos productos, no existen beneficios reales para los animales ni sus cuidadores.
La panista también recordó que en muchas familias no sólo hay una, sino varias mascotas, lo cual incrementa considerablemente los gastos mensuales.
La eliminación del IVA, aseguró, tendría un impacto directo en la economía de los hogares mexicanos, sobre todo ante el creciente número de personas que consideran a sus mascotas parte esencial de la familia.
RPO