Proponen eliminar el IVA en croquetas y medicinas de lomitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicamentos para mascotas.

La también presidenta de la Cámara de Diputados detalló que la propuesta surgió tras una encuesta difundida en sus redes sociales, donde cuestionó si debía mantenerse el cobro de IVA en productos veterinarios y alimenticios para animales de compañía.