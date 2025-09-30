Diputados frenan venta de energizantes a adolescentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las bebidas energizantes ya no podrán ser compradas por menores de edad en México. Con 402 votos a favor y cero en contra, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma que prohíbe la venta de estos productos a personas menores de 18 años, marcando un antes y un después en la regulación del consumo de sustancias estimulantes.

La iniciativa, impulsada por el senador Ricardo Monreal, busca blindar la salud de niñas, niños y adolescentes frente a los efectos adversos de ingredientes como cafeína, taurina, glucuronolactona o tiamina, comúnmente presentes en productos como Red Bull, Monster o Vive 100.

“Este es un paso firme hacia la protección de nuestros jóvenes”, expresó un diputado durante la sesión, subrayando el consenso alcanzado por todas las fuerzas políticas.

Las bebidas energizantes quedan definidas como aquellas no alcohólicas que contengan sustancias estimulantes en sus fórmulas. Aunque para adultos pueden representar un impulso ocasional, en menores el exceso puede detonar desde trastornos del sueño hasta afectaciones cardiovasculares.