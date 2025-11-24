Presupuesto 2026 incluye alza salarial para diputados federales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los diputados federales se autorizaron un incremento salarial de 113 mil 739 pesos anuales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El aumento llevará la percepción neta anual de cada legislador de 1 millón 193 mil 485 pesos a 1 millón 307 mil 224 pesos, lo que representa un ajuste de 4.9%. Este incremento se distribuye en todos los rubros: el sueldo base sube 62 mil 408 pesos anuales, el aguinaldo aumenta casi 7 mil pesos y las aportaciones a seguridad social y ahorro solidario también registran alzas.