Presupuesto 2026 incluye alza salarial para diputados federales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los diputados federales se autorizaron un incremento salarial de 113 mil 739 pesos anuales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El aumento llevará la percepción neta anual de cada legislador de 1 millón 193 mil 485 pesos a 1 millón 307 mil 224 pesos, lo que representa un ajuste de 4.9%. Este incremento se distribuye en todos los rubros: el sueldo base sube 62 mil 408 pesos anuales, el aguinaldo aumenta casi 7 mil pesos y las aportaciones a seguridad social y ahorro solidario también registran alzas.
Y mientras los diputados se otorgan un aumento, otras instituciones enfrentan recortes importantes:
Poder Judicial recibirá 15 mil 805 millones de pesos menos
INE dejará de percibir mil millones menos
CNDH tendrá un recorte de 50 millones
FGR enfrentará un ajuste negativo de 933 millones
Se destinarán más de 10 mil millones a educación pública, con énfasis en la Universidad de Guadalajara, el IPN y la expansión de la educación inicial.
También se invertirán 2 mil 500 millones en ciencia y tecnología,
y mil 500 millones al medio ambiente, de los cuales mil irán a Conagua y 500 millones a la Conanp.
En cultura, destaca un incremento de casi 2 mil millones de pesos, distribuidos entre el INAH, el Inbal y el Imcine.
Pese a estas reasignaciones positivas, la incongruencia entre los discursos y las acciones legislativas vuelve a estar en el centro del debate público. A la ciudadanía se le pide “ajuste y responsabilidad fiscal”, mientras quienes legislan gozan de beneficios crecientes.
Este aumento podría parecer menor en comparación con otros presupuestos, pero su simbolismo político resulta difícil de ignorar, sobre todo en un país con altos índices de pobreza, desigualdad y desconfianza institucional.
RPO