Pide Michoacán Primero más seriedad del estado frente al problema de la inseguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del partido Michoacán Primero, Antonio Plaza Urbina, aseguró que debería haber más seriedad de parte del estado frente al problema de la inseguridad; ello, luego de recordar la sentencia del Tribunal Electoral en la que reconoció que en la elección del 2021 hubo intromisión del crimen organizado y tras los recientes hechos de violencia que vivieron distintos personajes políticos de otros partidos, como el diputado Enrique Godínez y la activista Miriam Ríos.

"A nosotros nos gustaría encontrar más seriedad porque incluso a raíz de la sentencia del Tribunal Electoral en el que se reconoció que en la elección del 2021 hubo intromisión del crimen organizado, el propio tribunal le ordenó al Instituto Nacional Electoral, y esto se extiende a todas las autoridades involucradas para que se elaboraran protocolos, mapas de riesgo, agendas, que pudieran servir de mecanismos de prevención y por lo menos de identificación de los problemas y no se ha hecho nada", dijo.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, Plaza Urbina señaló que se mantienen los focos rojos al interior del estado, problema que es la principal preocupación de los partidos políticos.

En ese sentido, consideró que el jefe del Ejecutivo ha tenido una actitud inadecuada, ya que el problema de la inseguridad es un tema que se viene arrastrando desde hace por lo menos 12 años, del cual no se le culpa, sino que se le pide que actúe conforme a sus atribuciones.

"No es un asunto que se trate de él o que sea personal, que lo estemos culpando, solamente lo que le estamos diciendo es que no puede ser ingenuo de pensar que porque ahora él es el gobernador ya no van a existir estos problemas a los que han tenido que enfrentarse todos los gobernadores de Michoacán en los últimos 10 o 12 años y que han generado problemas para todos los partidos políticos, incluido el suyo, entonces que no lo quiera ver hoy es un mala noticia para el proceso electoral", agregó.

El líder partidista añadió que tampoco hay que culpar a los órganos electorales sobre el tema de la inseguridad, ya que, en muchos casos, los funcionarios y consejeros son las primeras víctimas.

En ese sentido, enfatizó que desde su instituto político insistirán en el tema de la seguridad en la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al Proceso Electoral, la cual, confió en que se lleve a cabo en este mes.

"Todavía no se convoca la del mes de enero, no sabemos si esta semana o la que entra va a haber, pero tendremos que tocar nuevamente el tema e insistir en que hay cuestiones que no pueden dejarse al azar. Lo que pasó con el diputado Godínez es una muestra de que el gobierno del estado no está tomando precauciones, porque era un día en que había una gira de una candidata presidencial y que había un evento en el que era obvio que iba a haber mucho tránsito en carreteras aledañas a Uruapan y que no se haya planteado un dispositivo de seguridad en el que se prevenga este tipo de cosas y algunas otras, incluso de menor jerarquía pero que también pueden representar riesgos para la gente, la verdad es que es una mala nota para el gobierno del estado", concluyó.

rmr