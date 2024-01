Para plurinominales, Morena repetirá "método de tómbola"

"Muchas veces ha sido controversial este método de insaculación, pero es un método en el que todos estamos de acuerdo, yo me he sometido a ese método y estamos de acuerdo porque eso elimina totalmente la lucha por las plurinominales, partimos de que en nuestro movimiento no hay militantes de primera y de segunda, entonces todos tienen oportunidades".

No obstante, el morenista aclaró que, sí existe una revisión de los perfiles registrados con el fin de evitar filtración de simpatizantes de los partidos adversarios.

mrh