No vamos a legitimar un fraude judicial: PRI

PRI abandona el Congreso CDMX minutos antes de la toma de protesta de jueces y magistrados elegidos por voto popular
Denuncian fraude electoral en el proceso judicial del 1 de junio, con más del 90% de abstención y uso de “acordeones” para manipular el voto
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un acto de protesta política, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonó el pleno del Congreso de la Ciudad de México, minutos antes de la toma de protesta de los nuevos jueces y magistrados elegidos por voto popular.

La diputada Tania Larios, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la capital, señaló que su fracción no avalará lo que llamó un “fraude judicial”, al denunciar que en la pasada elección del 1 de junio, ciudadanos acudieron a las urnas con "acordeones" que les indicaban por quién votar, lo cual calificó como una simulación.

“El pasado 1º de junio, el pueblo de México dio la espalda a la farsa que Morena quiso presentar como una elección judicial. Con más del 90% de abstención y con un proceso manchado por acordeones y simulaciones, quedó demostrado que se trató de un ejercicio fraudulento, ilegítimo e ilegal”
expresó Larios

La legisladora subrayó que el PRI actúa con congruencia y respeto a la ciudadanía, y por ello decidió no asistir al acto oficial que formaliza el nuevo Poder Judicial de la Ciudad de México.

