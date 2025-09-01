No vamos a legitimar un fraude judicial: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un acto de protesta política, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonó el pleno del Congreso de la Ciudad de México, minutos antes de la toma de protesta de los nuevos jueces y magistrados elegidos por voto popular.

La diputada Tania Larios, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la capital, señaló que su fracción no avalará lo que llamó un “fraude judicial”, al denunciar que en la pasada elección del 1 de junio, ciudadanos acudieron a las urnas con "acordeones" que les indicaban por quién votar, lo cual calificó como una simulación.