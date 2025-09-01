Nueva SCJN recibe bastones de mando en rito ancestral; por la noche, la ceremonia oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes por la mañana, ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participaron en una ceremonia ancestral de Consagración de Bastones de Mando en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México.

El acto simbólico, guiado por médicas tradicionales, marakame y representantes de pueblos originarios, representó un gesto de legitimidad, esperanza y reconocimiento cultural hacia quienes hoy asumirán los más altos cargos en el Poder Judicial. La ceremonia incluyó cantos, caracoles, elementos rituales y la entrega de bastones, considerados símbolos de servicio y liderazgo.