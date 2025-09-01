Nueva SCJN recibe bastones de mando en rito ancestral; por la noche, la ceremonia oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes por la mañana, ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participaron en una ceremonia ancestral de Consagración de Bastones de Mando en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México.
El acto simbólico, guiado por médicas tradicionales, marakame y representantes de pueblos originarios, representó un gesto de legitimidad, esperanza y reconocimiento cultural hacia quienes hoy asumirán los más altos cargos en el Poder Judicial. La ceremonia incluyó cantos, caracoles, elementos rituales y la entrega de bastones, considerados símbolos de servicio y liderazgo.
"El bastón de mando reafirma la dignidad y el orgullo de los pueblos indígenas, presentes en la vida de nuestra nación", señaló la SCJN en su tarjeta informativa.
Además de su carga espiritual, el ritual estuvo cargado de simbolismo político: por primera vez, los integrantes del máximo tribunal mexicano fueron elegidos por voto popular, en una jornada que marcó un antes y un después en la historia judicial del país.
Más tarde, a las 22:00 horas, se llevará a cabo la Sesión Solemne de Instalación de la nueva SCJN, evento con el que formalmente se dará inicio al nuevo periodo judicial.
Los nuevos ministros y ministras fueron electos por mayoría de votos ciudadanos en la histórica elección de este 2025:
Hugo Aguilar Ortiz
Lenia Batres Guadarrama
Yasmín Esquivel Mossa
Loretta Ortiz Ahlf
Giovanni Azael Figueroa Mejía
Irving Espinosa Betanzo
Arístides Rodrigo Guerrero García
María Estela Ríos González
Sara Irene Herrerías Guerra
En el portal oficial de la SCJN, ya se hizo pública la fotografía oficial de los nuevos ministros y ministras:
El más votado, Hugo Aguilar Ortiz, asumirá la presidencia del tribunal. Lenia Batres lo sucederá posteriormente, de acuerdo con el sistema rotatorio adoptado.
