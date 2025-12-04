Política

"No somos enemigos", Carlos Tafolla llama a Morena a terminar con guerra sucia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, proponente de la Ley Manzo, llamó a Morena a cesar la guerra sucia contra el Movimiento del Sombrero, recordando que las y los servidores públicos independientes no son enemigos del partido en el poder.

“Yo lamento mucho que nos estén involucrando en una guerra sucia. La verdad es que nosotros estamos pensando en la ciudadanía, son cosas de la ciudadanía. Yo le he pedido a Morena que no me vean como enemigo, que vean las fortalezas que estamos presentando, porque cuando a mí me atacan, pues están atacando a nuestros representados, están atacando a la ciudadanía”
externó Bautista en entrevista

La 4T ha tildado al movimiento de “extrema derecha”, “fascista” y “golpista”, según publicaciones de Jesús Mora González y Gerardo Fernández Noroña. El senador llamó “fascista” a Grecia Quiroz, viuda de Manzo, en una sesión del Senado durante el 25N, generando rechazo por violencia de género.

Bautista, quien presentó la Ley Manzo —una serie de iniciativas y reformas—, acusó a Morena de usar sus 70 mil millones de pesos anuales de prerrogativas para deslegitimar. “Son los mismos actores de Morena los que están echando a andar esta maquinaria”, dijo.

El Movimiento del Sombrero, que nació en Uruapan bajo el liderazgo de Manzo Rodríguez, se ha extendido a estados como Jalisco y Guanajuato.

Carlos Bautista enfatizó que "la sombreriza" lo único que pide es que se haga justicia para su alcalde asesinado.

“Lo que pedimos nosotros es que se haga justicia. Y cabe aclarar que justicia no puede haber, porque justicia sería que nos regresaran la vida de Carlos, como cuando te roban un carro que te lo regresan, eso es justicia. Pero aquí lo que queremos saber es quiénes fueron los autores intelectuales y que no se encubra ningún actor político dentro de Morena”.
