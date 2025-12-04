"No somos enemigos", Carlos Tafolla llama a Morena a terminar con guerra sucia

La 4T ha tildado al movimiento de “extrema derecha”, “fascista” y “golpista”, según publicaciones de Jesús Mora González y Gerardo Fernández Noroña. El senador llamó “fascista” a Grecia Quiroz, viuda de Manzo, en una sesión del Senado durante el 25N, generando rechazo por violencia de género.

Bautista, quien presentó la Ley Manzo —una serie de iniciativas y reformas—, acusó a Morena de usar sus 70 mil millones de pesos anuales de prerrogativas para deslegitimar. “Son los mismos actores de Morena los que están echando a andar esta maquinaria”, dijo.

El Movimiento del Sombrero, que nació en Uruapan bajo el liderazgo de Manzo Rodríguez, se ha extendido a estados como Jalisco y Guanajuato.

Carlos Bautista enfatizó que "la sombreriza" lo único que pide es que se haga justicia para su alcalde asesinado.