"Ley Manzo": diputado Tafolla busca tipificar el delito de "homicidio de alcaldes"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado independiente Carlos Bautista Tafolla, miembro activo del “Movimiento del Sombrero” —organización que fue impulsada por el fallecido Carlos Manzo Rodríguez—, presentó una iniciativa en el Congreso de Michoacán. El objetivo es reformar el Código Penal para crear un tipo penal específico denominado “Homicidio contra Presidenta o Presidente Municipal”, buscando dotar de mayor protección jurídica a quienes ejercen el cargo de autoridad ejecutiva municipal en el estado.

La urgencia de esta reforma se fundamenta en la estadística de violencia política que azota a la entidad: desde el año 2005 hasta el 2025, se contabilizan 18 asesinatos de presidentes municipales y exalcaldes en Michoacán. Tan solo en este año fueron cuatro los alcaldes muertos violentamente de los municipios de Churumuco, Tepalcatepec, Tacámbaro y Uruapan.

En su iniciativa, el legislador independiente argumentó que la inacción legislativa ante esta ola de violencia es inadmisible. El impacto de estos ataques trasciende la pérdida humana, afectando la operatividad de los gobiernos locales y la confianza ciudadana. En su exposición de motivos se establece con firmeza: