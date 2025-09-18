Política

Morena va contra violencia en conciertos y estadios

El diputado César Guijosa propone agravar la violencia en eventos masivos
La iniciativa busca dejar atrás reacciones tardías y prevenir riesgos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de contener el aumento alarmante de violencia en conciertos, festivales y partidos de futbol, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para tipificar como agravante del delito la violencia ocurrida en eventos masivos.

La propuesta fue expuesta por el diputado César Emilio Guijosa, quien subrayó la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención en contextos de alta afluencia, a raíz del incremento de faltas por alteración del orden público en este tipo de espectáculos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025 del Inegi, las faltas administrativas cometidas en conciertos, estadios y espectáculos aumentaron un 268.3% respecto a 2023.

Guijosa recordó hechos recientes que han encendido las alarmas, como los disturbios en el Estadio Akron durante la jornada 5 de la Liga MX y la tragedia vivida en el Estadio Corregidora en 2022, donde las fallas en protocolos de seguridad derivaron en un enfrentamiento masivo con consecuencias nacionales e internacionales.

“La recurrencia de actos violentos trasciende la mera alteración del orden público y puede derivar en violaciones masivas a derechos humanos, con repercusiones diplomáticas y económicas incalculables”
advirtió el legislador

La iniciativa plantea un cambio estructural: abandonar las respuestas reactivas y adoptar estrategias preventivas sustentadas en mecanismos profesionales de mitigación de riesgos, capaces de intervenir oportunamente ante posibles brotes de violencia.

El proyecto fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde se espera sea analizado y dictaminado en las próximas semanas.

