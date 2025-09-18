Morena va contra violencia en conciertos y estadios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de contener el aumento alarmante de violencia en conciertos, festivales y partidos de futbol, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para tipificar como agravante del delito la violencia ocurrida en eventos masivos.

La propuesta fue expuesta por el diputado César Emilio Guijosa, quien subrayó la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención en contextos de alta afluencia, a raíz del incremento de faltas por alteración del orden público en este tipo de espectáculos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025 del Inegi, las faltas administrativas cometidas en conciertos, estadios y espectáculos aumentaron un 268.3% respecto a 2023.

Guijosa recordó hechos recientes que han encendido las alarmas, como los disturbios en el Estadio Akron durante la jornada 5 de la Liga MX y la tragedia vivida en el Estadio Corregidora en 2022, donde las fallas en protocolos de seguridad derivaron en un enfrentamiento masivo con consecuencias nacionales e internacionales.