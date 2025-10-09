Morena Michoacán estrenará su primera revista sobre mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán lanzará este viernes 10 de octubre su primera revista, MujerEs Morena, dedicada a visibilizar las voces de las mujeres michoacanas. Mireya Aguilar González, secretaria de las Mujeres de Morena, anunció que el evento se realizará en el salón Magnolia del Centro de Convenciones de Morelia.
La morenista comentó que se trata de la primera edición impresa en la que el partido guinda compila artículos e historias de mujeres michoacanas, no sólo del ámbito político, sino que enuncian diferentes puntos de vista de temas varios, pero enfocados especialmente a la igualdad sustantiva y de género.
La revista reúne textos de mujeres diversas, desde políticas con trayectoria hasta jóvenes estudiantes, reflejando la pluralidad michoacana.
Aguilar González confirmó que la segunda edición está en planeación, con una convocatoria que se lanzará el viernes y con miras a que el proceso de recopilación de artículos, edición y tiraje concluya en diciembre, para posiblemente dar a conocer la revista en enero del siguiente año.
MujerEs Morena busca ser un espacio permanente para las michoacanas, amplificando las voces de las mujeres en un entorno de retos sociales.
Aguilar González llamó a la prensa y a la sociedad a asistir al evento, que presentará a las autoras y abrirá la puerta a una segunda edición en 2026.
