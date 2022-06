Mientras Morena celebra, nosotros revisaremos promesas de campaña: MC

Aunque se dijo respetuoso del manejo y reuniones que realicen otros partidos políticos, Carreño Sosa confió en que no se utilicen recursos públicos para la realización del llamado Bedolla Fest.

"No podemos hablar hasta ver el recurso que se implementa, puede ser algo muy sencillo como una reunión de militantes donde no se requiera mayor gasto o que echen la casa por la ventana, creo que cuando pase el festejo habrá que revisar y asegurar que el gobierno no destine nuestro dinero presupuestado de las y los ciudadanos, esas viejas prácticas se tienen que acabar", agregó.

Además, mencionó entre otros pendientes la promesa de crear la Guardia Estatal y disminuir los índices de homicidios dolosos, el apoyo a los migrantes ya que desapareció el programa Palomas Mensajeras, así como la instalación de las oficinas administrativas del IMSS en el estado.