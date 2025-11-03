Memo Valencia niega participación del PRI durante manifestación en Palacio de Gobierno

En rueda de prensa, Valencia expresó su consternación por el asesinato de Carlos Manzo, a quien calificó como un “referente político” y su amigo personal desde hace más de 25 años. “Estoy muy consternado. A mí sí me duele su muerte, crecimos juntos en la lucha política”, dijo.

El líder priista criticó que el gobernador vincule a su partido con la protesta, cuando él se encontraba en Uruapan acompañando el sepelio de Manzo. "Yo estuve en el homenaje, caminé junto a su familia hasta el panteón. No llevé fotógrafos, fui a acompañar en el duelo", señaló.