Memo Valencia niega participación del PRI durante manifestación en Palacio de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señalara que detrás de la manifestación en Palacio de Gobierno estaban actores del PRI, PAN y un exmagistrado, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, rechazó tajantemente dicha acusación.
En rueda de prensa, Valencia expresó su consternación por el asesinato de Carlos Manzo, a quien calificó como un “referente político” y su amigo personal desde hace más de 25 años. “Estoy muy consternado. A mí sí me duele su muerte, crecimos juntos en la lucha política”, dijo.
El líder priista criticó que el gobernador vincule a su partido con la protesta, cuando él se encontraba en Uruapan acompañando el sepelio de Manzo. "Yo estuve en el homenaje, caminé junto a su familia hasta el panteón. No llevé fotógrafos, fui a acompañar en el duelo", señaló.
Además, aseguró que Revolución Social, organización de denuncia ciudadana de la que es fundador, no es una estructura partidista, sino un colectivo ciudadano. "La mayoría de sus miembros ni siquiera simpatizan con el PRI. No tiene matiz político, es una red civil", aclaró.
Asimismo, Valencia Reyes acusó al secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, de encabezar una campaña en su contra. "Que no quieran jugar vencidas con nosotros. No nos vamos a dejar", advirtió.
En cuanto al asesinato de Carlos Manzo, consideró que no fue un hecho aislado, sino un crimen posiblemente planeado. "No fue un ataque cualquiera. El sicario ya había participado en otros homicidios. Esto fue algo más elaborado", comentó.
El líder del PRI pidió que se investigue si hubo autoría intelectual detrás del asesinato. "Debe haber alguien que pagó para quitarle la vida. Qué casualidad que al asesino lo abatieron con un tiro certero. Es muy sospechoso", afirmó.
Finalmente, reiteró que su partido no participó en la protesta del domingo y rechazó cualquier forma de violencia. "No estuvimos ahí. Reprobamos cualquier acto violento, pero también exigimos respeto a nuestro derecho a manifestarnos como ciudadanos", concluyó.
rmr