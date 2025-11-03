Acusa Bedolla al PRI, PAN y exmagistrado de orquestar protesta en Palacio de Gobierno

Acotó que, al ser actores políticos los que invitaron a la violencia dentro de Palacio de Gobierno, se hizo uso de la fuerza pública para evitar incidencias mayores, ya que comenzaron a prender fuego con bombas molotov, por lo que no lo permitieron.

"Toda manifestación es legítima y entendible. La manifestación es legítima, pero la violencia y el ataque, y el riesgo de que se genere una tragedia... por eso la Secretaría de Seguridad intervino de inmediato, y pronto tomamos el control", agregó.

Añadió que hay ocho personas detenidas que están siendo investigadas: cinco hombres y tres mujeres. Apuntó que hoy está programada otra marcha a la que estarán atentos.