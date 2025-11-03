Acusa Bedolla al PRI, PAN y exmagistrado de orquestar protesta en Palacio de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Detrás de la manifestación de Palacio de Gobierno en Morelia del domingo estuvieron actores políticos del PRI, el PAN y un exmagistrado que estuvo en contra de la reforma del Poder Judicial, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
En rueda de prensa este lunes, el funcionario refirió que se trata de un trabajador del ayuntamiento: el director de Cultura de Protección de Monumentos Históricos, y el exmagistrado Froylán Muñoz, aunque no emitió más detalles.
"Eran grupos identificados con partidos políticos, con movimientos de derecha como el FRENA (Anti-AMLO). Algunos grupos o funcionarios del Ayuntamiento de Morelia... Me comuniqué con el presidente Alfonso Martínez y él se deslindó", dijo.
Acotó que, al ser actores políticos los que invitaron a la violencia dentro de Palacio de Gobierno, se hizo uso de la fuerza pública para evitar incidencias mayores, ya que comenzaron a prender fuego con bombas molotov, por lo que no lo permitieron.
"Toda manifestación es legítima y entendible. La manifestación es legítima, pero la violencia y el ataque, y el riesgo de que se genere una tragedia... por eso la Secretaría de Seguridad intervino de inmediato, y pronto tomamos el control", agregó.
Añadió que hay ocho personas detenidas que están siendo investigadas: cinco hombres y tres mujeres. Apuntó que hoy está programada otra marcha a la que estarán atentos.
