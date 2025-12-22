Más años trabajados, más aguinaldo; la reforma que analiza el Senado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado busca transformar de fondo esta prestación laboral: que a mayor antigüedad, mayor aguinaldo, pasando del mínimo actual de 15 días hasta 30 días de salario.

La propuesta plantea reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de que el aguinaldo deje de ser una prestación estática y se convierta en un reconocimiento progresivo a los años de servicio de las y los trabajadores mexicanos.

La iniciativa reconoce que, pese al aumento sostenido en el costo de la vida, el mínimo legal del aguinaldo se ha mantenido sin cambios durante décadas, lo que ha reducido su capacidad para cumplir su función social.