Primer empleo sin ISR; la apuesta del PAN contra el crimen organizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Acción Nacional (PAN) puso sobre la mesa una propuesta que busca disputar a la delincuencia organizada uno de sus territorios más sensibles: el futuro de las y los jóvenes.
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se aplica a todas y todos los trabajadores del país por el simple hecho de laborar. El SAT retiene un porcentaje del salario conforme a una tabla establecida en la ley, sin importar el régimen fiscal del empleado. Para quienes inician su vida laboral, este descuento puede marcar la diferencia entre permanecer en la formalidad o abandonarla.
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por el legislador panista Asael Hernández Cerón, quien propuso eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a jóvenes de 18 a 29 años que accedan a su primer empleo formal, durante los primeros tres años de su vida laboral. La propuesta ya fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El planteamiento surge en un contexto marcado por casos documentados de reclutamiento forzado o incentivado de jóvenes por parte de grupos criminales, que aprovechan la falta de oportunidades y los bajos ingresos para atraer mano de obra.
Para hacer viable la exención fiscal, la propuesta contempla modificar los artículos 93, 96 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de que el ingreso íntegro del salario quede en manos del trabajador durante sus primeros años.
