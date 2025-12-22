México

Primer empleo sin ISR; la apuesta del PAN contra el crimen organizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Acción Nacional (PAN) puso sobre la mesa una propuesta que busca disputar a la delincuencia organizada uno de sus territorios más sensibles: el futuro de las y los jóvenes.

Contexto

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se aplica a todas y todos los trabajadores del país por el simple hecho de laborar. El SAT retiene un porcentaje del salario conforme a una tabla establecida en la ley, sin importar el régimen fiscal del empleado. Para quienes inician su vida laboral, este descuento puede marcar la diferencia entre permanecer en la formalidad o abandonarla.

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por el legislador panista Asael Hernández Cerón, quien propuso eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a jóvenes de 18 a 29 años que accedan a su primer empleo formal, durante los primeros tres años de su vida laboral. La propuesta ya fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

“Para los jóvenes es difícil acceder al mercado laboral, ya que son pocos los lugares que ofrecen trabajo sin experiencia y existe poca empatía de la sociedad con este sector de la población. Además, la delincuencia está al acecho, reclutándolos con salarios exorbitantes”
advirtió el legislador

El planteamiento surge en un contexto marcado por casos documentados de reclutamiento forzado o incentivado de jóvenes por parte de grupos criminales, que aprovechan la falta de oportunidades y los bajos ingresos para atraer mano de obra.

Para hacer viable la exención fiscal, la propuesta contempla modificar los artículos 93, 96 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de que el ingreso íntegro del salario quede en manos del trabajador durante sus primeros años.

La exención aplicaría durante los primeros tres años de vida laboral

