Llama PES a vigilar con rigor prisiones de Michoacán; son "cuevas de seguridad para los capos"

El gobernador ya ha hablado de la posibilidad de cerrar a todas las clínicas de rehabilitación, me gustaría ver que con este mismo rigor también se actúe dentro de los centros de Michoacán, el llamado sería ese: que se haga igual en los Cereos, no porque unos sean atendidos por población y los otros por gobierno, a uno se le dé machetazo y a los otros no, están más podridos los centros de readaptación social", agregó.