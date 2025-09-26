La extorsión en Michoacán no se denuncia por miedo: Memo Valencia

“El secuestro virtual y la extorsión telefónica normalmente en los penales de máxima de máxima seguridad están instalados ‘call centers’ donde los delincuentes desde ahí operan toda esta red de extorsión telefónica. ¿Y qué va a hacer la autoridad? ¿Meterlos a la cárcel? Si ya están ahí, esto se va a combatir no con una reforma que nos permita que este delito se persiga de oficio, se va a combatir en la medida en que nosotros informemos a la sociedad de los riesgos que implica el tener un teléfono celular”

aseguró