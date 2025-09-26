La extorsión en Michoacán no se denuncia por miedo: Memo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por la experiencia que le da apoyar a diario a víctimas de extorsión telefónica, el diputado local priista, Memo Valencia, afirmó que en Michoacán no se denuncia ante autoridades por la desconfianza, la falta de atención y de investigación, pero principalmente, por el miedo a posibles represalias del crimen organizado.
Insistió en que no solo la extorsión telefónica debe atenderse, sino también el secuestro virtual, ilícito que también persiste en la entidad y va a la par del primero.
El líder priista exhortó nuevamente a las y los diputados de la 76 Legislatura para retomar su propuesta de implementar en Michoacán una campaña de difusión que llegue a todos los rincones del estado donde se encuentran las y los más afectados, que son los niños, jóvenes, personas trabajadoras o hasta profesionistas.
