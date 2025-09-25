"Hay muchos rezagos en seguridad": Memo Valencia sobre gobierno estatal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Ustedes saben que yo soy crítico, que soy opositor, mal haríamos si no criticamos y señalamos las cosas como están […]", destacó el diputado local del PRI, Guillermo Valencia Reyes.

En el marco del Cuarto Informe de Gobierno del mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla, efectuado en el Congreso del Estado, el legislador priista comentó en entrevista que su posicionamiento durante la sesión correspondió al contexto de Michoacán.

“Hay muchos rezagos en el tema de seguridad, ya son cuatro años, ya no pueden ponerse pretextos y echarle la culpa al anterior gobierno”, expresó Valencia.

Añadió que, más allá de asignar una calificación a la administración de Ramírez Bedolla, se deberían destacar los hechos: "Hay que ver una realidad de los desplazados, minas, enfrentamientos, muertos, dronazos, reclutamiento forzado y crimen organizado […]", recalcó.

Asimismo, mencionó que, a pesar de que hay cifras que muestran una baja en la incidencia delictiva, obedecen a que en muchas ocasiones no se denuncian delitos, particularmente en los rubros de extorsión y robo. En cuanto a los homicidios dolosos, aseveró que Michoacán no ha salido del top 10.

“Yo creo que no hay nada que celebrar, las cifras no están acorde a la realidad de muchos michoacanos […]”, concluyó.

rmr