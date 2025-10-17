Irais Reyes lanza combo contra impuestos... y recibe Fatality de memes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Irais Reyes de la Torre, desató una ola de reacciones —y memes— tras su firme postura contra la reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que busca gravar videojuegos con contenido violento.

Durante la discusión parlamentaria, Reyes de la Torre se presentó con un cartel que decía: “¡Game Over! A la censura. No a impuestos absurdos”, y lanzó una crítica frontal al Estado mexicano por su incapacidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad.