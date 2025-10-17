Irais Reyes lanza combo contra impuestos... y recibe Fatality de memes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Irais Reyes de la Torre, desató una ola de reacciones —y memes— tras su firme postura contra la reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que busca gravar videojuegos con contenido violento.
Durante la discusión parlamentaria, Reyes de la Torre se presentó con un cartel que decía: “¡Game Over! A la censura. No a impuestos absurdos”, y lanzó una crítica frontal al Estado mexicano por su incapacidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad.
Para la legisladora emecista, culpar a los videojuegos es desviar la atención de un problema estructural más profirmó.
Reyes también cuestionó la lógica detrás del nuevo impuesto, y comparó el consumo de videojuegos en países como Japón o Corea del Sur —líderes en este sector— con sus bajos índices de violencia.
Sin embargo, la diputada Irais Reyes de la Torre, fue convertida en una inesperada heroína por la comunidad gamer mexicana, luego de defender con vehemencia el nuevo impuesto a los videojuegos.
A través de redes sociales, entusiastas del gaming crearon memes en forma de homenaje hacia la legisladora, caracterizándola como icónicos personajes de franquicias clásicas: desde Chun-Li, la legendaria luchadora de Street Fighter, hasta el enigmático Sub Zero de Mortal Kombat, sin olvidar a la siempre encantadora Princesa Peach del universo Mario Bros.
