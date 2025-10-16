Aprueban nuevos impuestos a cigarros, refrescos, apuestas, videojuegos y sueros orales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general un paquete de reformas para aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en productos como cigarros, refrescos, casinos y videojuegos, con el argumento de que se trata de una medida para mejorar la salud pública y modernizar el sistema tributario.

De acuerdo con el diputado Daniel Murguía Lardizábal, de Morena, estos cambios buscan reducir el consumo de productos nocivos, como el tabaco y las bebidas azucaradas, al tiempo que se actualizan las cuotas fiscales conforme a estándares internacionales.

🧾 ¿Qué productos subirán de precio por el nuevo IEPS?

🥤 Bebidas saborizadas:

La cuota por litro subirá de $1.64 en 2025 a $3.08 en 2026 .

Incluye bebidas con edulcorantes añadidos.

🚬 Tabaco y nicotina:

Los cigarros pasarán de una tasa del 160% al 200% .

En tabacos labrados a mano, de 30.2% a 32% .

En 2026 comenzará un aumento gradual de la cuota por cigarro , de $0.85 hasta llegar a $1.15 en 2030 .

Se regularán también otros productos con nicotina, como bolsas de nicotina, con base en su contenido (miligramos).

🎰 Juegos, apuestas y videojuegos:

Juegos de apuestas presenciales y sorteos: suben de 30% a 50% .

Apuestas y juegos en línea: también 50% de IEPS .

Videojuegos con contenido extremo o para adultos (no aptos para menores): aplicará una tasa del 8%, tanto en formato físico como en descargas digitales.

ℹ️ ¿Qué pasa con los sueros orales?

El dictamen excluye del IEPS a los sueros orales que contengan únicamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

📊 Contexto económico