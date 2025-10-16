Aprueban nuevos impuestos a cigarros, refrescos, apuestas, videojuegos y sueros orales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general un paquete de reformas para aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en productos como cigarros, refrescos, casinos y videojuegos, con el argumento de que se trata de una medida para mejorar la salud pública y modernizar el sistema tributario.
De acuerdo con el diputado Daniel Murguía Lardizábal, de Morena, estos cambios buscan reducir el consumo de productos nocivos, como el tabaco y las bebidas azucaradas, al tiempo que se actualizan las cuotas fiscales conforme a estándares internacionales.
La cuota por litro subirá de $1.64 en 2025 a $3.08 en 2026.
Incluye bebidas con edulcorantes añadidos.
Los cigarros pasarán de una tasa del 160% al 200%.
En tabacos labrados a mano, de 30.2% a 32%.
En 2026 comenzará un aumento gradual de la cuota por cigarro, de $0.85 hasta llegar a $1.15 en 2030.
Se regularán también otros productos con nicotina, como bolsas de nicotina, con base en su contenido (miligramos).
Juegos de apuestas presenciales y sorteos: suben de 30% a 50%.
Apuestas y juegos en línea: también 50% de IEPS.
Videojuegos con contenido extremo o para adultos (no aptos para menores): aplicará una tasa del 8%, tanto en formato físico como en descargas digitales.
El dictamen excluye del IEPS a los sueros orales que contengan únicamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El IEPS representa actualmente el 1.8% del PIB y más del 10% de los ingresos totales del Gobierno Federal.
Para 2026 se estima una recaudación de más de 761 mil millones de pesos por este concepto.
Murguía Lardizábal sostuvo que los cambios cumplen con los principios de proporcionalidad, equidad y finalidad social, al tratarse de productos que impactan directamente en los costos del sistema de salud pública.
SHA