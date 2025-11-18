Influencers en la mira; proponen regular su contenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un entorno digital donde los likes influyen tanto como las leyes, la diputada Leonor Gómez Otegui presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una ambiciosa iniciativa para poner orden en el universo de los influencers.

La propuesta, titulada Ley General para Regular los Servicios de Contenido de las Plataformas Digitales, busca garantizar que el contenido difundido por personalidades de internet no promueva la violencia ni productos nocivos para la salud, además de evitar prácticas de publicidad engañosa.

“No se trata de callar a nadie, ni sofocar la innovación”, subrayó Gómez Otegui. “La intención es que el ecosistema digital mexicano evolucione con responsabilidad y equidad”.