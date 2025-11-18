Política

Influencers en la mira; proponen regular su contenido

La diputada Leonor Gómez Otegui propone sanciones de hasta un millón de pesos
Busca garantizar un entorno seguro y ético en plataformas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un entorno digital donde los likes influyen tanto como las leyes, la diputada Leonor Gómez Otegui presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una ambiciosa iniciativa para poner orden en el universo de los influencers.

La propuesta, titulada Ley General para Regular los Servicios de Contenido de las Plataformas Digitales, busca garantizar que el contenido difundido por personalidades de internet no promueva la violencia ni productos nocivos para la salud, además de evitar prácticas de publicidad engañosa.

“No se trata de callar a nadie, ni sofocar la innovación”, subrayó Gómez Otegui. “La intención es que el ecosistema digital mexicano evolucione con responsabilidad y equidad”.

De aprobarse, la legislación impondría sanciones económicas de hasta un millón de pesos a quienes infrinjan estas disposiciones, particularmente si afectan la salud pública o fomentan discursos nocivos.

Aunque la propuesta ha generado reacciones encontradas en la comunidad de creadores de contenido, la diputada insiste en que no se trata de restringir la libertad de expresión, sino de promover espacios seguros, especialmente para audiencias jóvenes y vulnerables.

