Grecia Quiroz, a la espera de invitación para asistir a evento con Sheinbaum en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, declaró que hasta el momento no ha recibido una invitación oficial para participar en el evento que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes en Michoacán.

En entrevista con medios, Quiroz mencionó que estaría dispuesta a asistir si se le extiende una invitación formal. "Claro que sí, ella es bienvenida a Uruapan. Si ella quiere darse un brinquito más para acá, es una hora de diferencia, le hacemos la invitación, es bienvenida. Hasta este momento yo no he recibido una invitación", señaló.

La edil subrayó la importancia de respetar los protocolos institucionales y recalcó que no es adecuado acudir a un acto oficial si no se ha sido convocada. "Si logro tener esa invitación, con mucho gusto puedo asistir, pero bien es cierto que no hay que asistir a un lugar donde no te invitan, entonces hay que respetar también eso", expresó.

Además, Quiroz abordó temas relacionados con el Plan Michoacán, particularmente en materia de seguridad. Consideró necesario evaluar la estrategia implementada en Uruapan, ya que, si bien reconoció una disminución en algunos indicadores, también señaló que persisten días con alta incidencia delictiva. Por ello, insistió en que debe hacerse un análisis para determinar qué aspectos del plan están funcionando y cuáles no.

Finalmente, la presidenta municipal agradeció el respaldo de la Federación, especialmente por el despliegue de fuerzas como la Guardia Nacional y la llegada reciente de un grupo especializado. Reiteró su disposición a trabajar de forma coordinada con el gobierno estatal y federal para mejorar la situación de seguridad en el municipio.

