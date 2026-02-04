Grecia Quiroz, a la espera de invitación para asistir a evento con Sheinbaum en Michoacán

La edil subrayó la importancia de respetar los protocolos institucionales y recalcó que no es adecuado acudir a un acto oficial si no se ha sido convocada. "Si logro tener esa invitación, con mucho gusto puedo asistir, pero bien es cierto que no hay que asistir a un lugar donde no te invitan, entonces hay que respetar también eso", expresó.

Además, Quiroz abordó temas relacionados con el Plan Michoacán, particularmente en materia de seguridad. Consideró necesario evaluar la estrategia implementada en Uruapan, ya que, si bien reconoció una disminución en algunos indicadores, también señaló que persisten días con alta incidencia delictiva. Por ello, insistió en que debe hacerse un análisis para determinar qué aspectos del plan están funcionando y cuáles no.

Finalmente, la presidenta municipal agradeció el respaldo de la Federación, especialmente por el despliegue de fuerzas como la Guardia Nacional y la llegada reciente de un grupo especializado. Reiteró su disposición a trabajar de forma coordinada con el gobierno estatal y federal para mejorar la situación de seguridad en el municipio.