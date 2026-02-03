Confirma Bedolla visita de Sheinbaum el viernes a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que el próximo viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará la capital michoacana, donde se llevará a cabo la Conferencia del Pueblo y se realizará una reunión de evaluación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

"La presencia de la mandataria federal reafirma el compromiso de la Federación con Michoacán para consolidar la ruta de trabajo coordinado con el Gobierno estatal", señaló el gobernador.