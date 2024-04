Ganamos el debate, porque la experiencia sí importa: Araceli Saucedo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ganamos el debate, porque la experiencia sí cuenta en el ejercicio de la tarea pública, nadie puede hablar de lo que no conoce, de lo que no ha servido, de lo que no ha vivido, subrayó la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República, Araceli Saucedo Reyes.

Tras concluir el debate entre los candidatos de la primera fórmula al Senado de la República organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), Araceli Saucedo señaló que las propuestas, análisis y diagnósticos que expuso, parten de las realidades y problemáticas que enfrenta hoy día México, enriquecidas con los planteamientos que ha venido construyendo con la población a lo largo de sus recorridos, a través del diálogo e intercambio de ideas.