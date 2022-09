Excesivos, 10 años del Ejército en las calles: Daniela de los Santos

Si bien Daniela de los Santos reconoció la necesidad de aumentar la vigilancia y la seguridad en todos los estados, ante el aumento del crimen organizado en el el país, mencionó que la iniciativa impulsada por el PRI, y apoyada especialmente por Morena, es una evidencia del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los diez años de presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de Seguridad hasta del 30 de marzo de 2028 es demasiado:

"Si la gente quiere ver resultados, los quiere ver a corto plazo; se debió aprobar para que fuera solo en el sexenio del presidente de la República y que diera resultado con ese tiempo. Diez años me parece que es excesivo".

En el mismo tema, destacó a Michoacán como un punto crítico en inseguridad, que ya se ha trasladado a las juventudes, pues son los adolescentes un punto vulnerable ante los grupos criminales que los obligan a ser parte de sus filas.

La parlamentaria reconoció que la propuesta aprobada ya en la Cámara de Diputadas, y emigrada al Senado de la República, ha generado rispidez entre los partidos integrantes de la alianza "Va por México".

"Es un tema que no podemos tomar a la ligera y no ser negativos por un compromiso de la alianza, entiendo que sí se rompió y que no era la idea hacer una reforma constitucional, pero la pregunta aquí sería qué le conviene al país".

El dictamen que reforma el artículo Quinto Transitorio de la Guardia Nacional establece que el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, hasta por nueve años desde su creación.

RYE