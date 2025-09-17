Política

Entendible decisión de municipios de cancelar fiestas patrias: PRI Michoacán

Guillermo Valencia Reyes respaldó la cancelación de los festejos de septiembre en Uruapan, Zinapécuaro, Tocumbo y Peribán
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, calificó como “entendible” la decisión de cuatro municipios de cancelar el Grito de Independencia y las fiestas patrias por amenazas de inseguridad.

Durante el 14 de septiembre, Uruapan, Zinapécuaro, Tocumbo y Peribán anunciaron que los festejos de septiembre quedaban cancelados.

“En los municipios es entendible. Algunos peribanenses, las amenazas previas de este supuesto ejército purépecha que llevó a la detención del secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan. Imagínense que llegáramos al punto de policías a querer rescatarlo en una patrulla clonada. Imaginen nada más el grado de contaminación que se vive en varios municipios".

En este sentido, Valencia Reyes cuestionó la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales, señalando que algunos alcaldes del PRD llegaron al poder mediante acuerdos con grupos criminales.

El priista insistió en que, en varias regiones de Michoacán, la situación de inseguridad es crítica:

“La circunstancia de todos que rodean Zinapécuaro, incluso también Álvaro Obregón, Indaparapeo, Charo, Ciudad Hidalgo, todos tienen un grado de complicidad muy alto en la operación de grupos delictivos. Pero, afortunadamente, pues, un saldo blanco”
señaló

Sobre Morelia, reconoció que el Grito se realizó con estrictos protocolos de seguridad; no obstante, la cicatriz que dejaron "los granadazos" se vio reflejada en la afluencia: fue baja en el centro de la capital.

