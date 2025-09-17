Entendible decisión de municipios de cancelar fiestas patrias: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, calificó como “entendible” la decisión de cuatro municipios de cancelar el Grito de Independencia y las fiestas patrias por amenazas de inseguridad.

Durante el 14 de septiembre, Uruapan, Zinapécuaro, Tocumbo y Peribán anunciaron que los festejos de septiembre quedaban cancelados.