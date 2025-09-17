Entendible decisión de municipios de cancelar fiestas patrias: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, calificó como “entendible” la decisión de cuatro municipios de cancelar el Grito de Independencia y las fiestas patrias por amenazas de inseguridad.
Durante el 14 de septiembre, Uruapan, Zinapécuaro, Tocumbo y Peribán anunciaron que los festejos de septiembre quedaban cancelados.
En este sentido, Valencia Reyes cuestionó la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales, señalando que algunos alcaldes del PRD llegaron al poder mediante acuerdos con grupos criminales.
Sobre Morelia, reconoció que el Grito se realizó con estrictos protocolos de seguridad; no obstante, la cicatriz que dejaron "los granadazos" se vio reflejada en la afluencia: fue baja en el centro de la capital.
RPO