PRI lanza fuertes acusaciones contra Leonel Godoy por granadazos del 15S

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, lanzó fuertes acusaciones contra Leonel Godoy Rangel, exgobernador y actual diputado federal de Morena. Valencia señaló a Godoy como el responsable político del inicio del narcoterrorismo en Michoacán y que comenzó a raíz del atentado con granadas contra la población civil el 15 se septiembre del 2008, hecho conocido como "los granadazos".
En rueda de prensa, el priista exhibió una serie de fotografías de supuestos documentos en los que se advertía del atentado, así como cartas anónimas de personas que recibieron el informe de las amenazas, oficios que fueron dirigidos a autoridades estatales de ese momento.
Sobre ello, Valencia Reyes afirmó que, Godoy Rangel tenía conocimiento de las amenazas, por lo que le consideró en parte responsable del ataque.
“Creo que la mejor forma de honrar la memoria de los que perdieron la vida y los heridos a los que les cambió la vida para mal desafortunadamente pues sería llevar ante la justicia al delincuente exgobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel y aquí están claros los mensajes con Godoy comenzó la etapa del narcoterrorismo en Michoacán que los michoacanos no conocíamos”, afirmó.
Valencia recordó que Michoacán pasó de ser uno de los tres estados más seguros a enfrentar una espiral de violencia durante la gestión de Godoy como secretario de gobierno y responsable de la seguridad pública. Los granadazos de 2008, considerados el primer acto de narcoterrorismo en México, marcaron un punto de inflexión en la historia del estado.
El líder priista exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a reabrir la investigación, señalando que los tres detenidos en 2008 fueron liberados en 2015 tras comprobarse que fueron torturados, y ahora se les busca por la CEEAV para reconocerles como víctimas.
Asimismo Valencia Reyes hizo un llamado a Morena para que investigue internamente a Godoy Rangel.
BCT