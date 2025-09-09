PRI lanza fuertes acusaciones contra Leonel Godoy por granadazos del 15S

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, lanzó fuertes acusaciones contra Leonel Godoy Rangel, exgobernador y actual diputado federal de Morena. Valencia señaló a Godoy como el responsable político del inicio del narcoterrorismo en Michoacán y que comenzó a raíz del atentado con granadas contra la población civil el 15 se septiembre del 2008, hecho conocido como "los granadazos".

En rueda de prensa, el priista exhibió una serie de fotografías de supuestos documentos en los que se advertía del atentado, así como cartas anónimas de personas que recibieron el informe de las amenazas, oficios que fueron dirigidos a autoridades estatales de ese momento.

Sobre ello, Valencia Reyes afirmó que, Godoy Rangel tenía conocimiento de las amenazas, por lo que le consideró en parte responsable del ataque.