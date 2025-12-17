"Derecho a un medio ambiente sano" queda instaurado en la Constitución de Michoacán

Se obliga al Estado, Municipios y Gobiernos Comunales a garantizar este derecho, promoviendo la justicia ambiental, la restauración de ecosistemas y la prevención, control y remediación de la contaminación (aire, agua, suelo), utilizando tecnologías de geoprocesamiento.

Se introduce el Principio de Precaución: ante la incertidumbre científica sobre un daño grave o irreversible, se aplicará este principio, recayendo la carga de la prueba sobre el promotor para demostrar la inexistencia del riesgo.

Se garantiza a los ciudadanos el derecho a la participación pública significativa y al acceso a la justicia ambiental.

En la reforma del artículo 2º de la Constitución se establece también la prohibición explícita a la crueldad y el maltrato animal y se garantiza el cuidado, el trato digno y la protección de animales domésticos y silvestres.

Se obliga a la obtención de certificados que constaten la situación ambiental de los predios (legalidad, contaminantes, restricciones) para toda operación jurídica que implique la disposición o uso de inmuebles. Asimismo, se obliga a promover que toda obra, proyecto o actividad incorpore criterios de sustentabilidad.