"Yo me debo a los ciudadanos, no al Congreso", responde Carlos Bautista a faltas en sesiones legislativas

Respecto a los señalamientos específicos de legisladoras como Sandra Garibay, Xóchitl Ruíz y Conrado Paz, quienes han aludido a una "lucha mediática", Bautista Tafolla optó por desviar la crítica directamente hacia la ciudadanía.

"Yo me debo a los ciudadanos, no me debo a un diputado, ni me debo al Congreso, ni me debo a Morena, ni al PRI, ni al PAN. Me debo nada más a los ciudadanos. Yo respeto la libertad de expresión; qué bueno que se expresen. Ellos se expresan desde su contexto, yo desde el mío. Y yo creo que ellos deberían de respetar mis decisiones, porque a ellos no los estoy afectando. Yo me debo a la gente, no a ellos", agregó.

Al ser cuestionado sobre si no teme que el movimiento que encabeza se haya "desinflado" políticamente, el legislador rechazó categóricamente la percepción. Afirmó que, por el contrario, están siendo buscados desde diversas partes del país, aunque su enfoque principal debe seguir siendo Michoacán. En este sentido, defendió sus actividades externas, como una reciente reunión con el Secretario de Seguridad Pública.