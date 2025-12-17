"Yo me debo a los ciudadanos, no al Congreso", responde Carlos Bautista a faltas en sesiones legislativas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien figura como parte del "Movimiento del Sombrero", respondió a las críticas de sus compañeras legisladoras sobre sus constantes ausencias en las sesiones del Congreso de Michoacán, argumentando que su prioridad es atender las necesidades de seguridad de la ciudadanía por encima de su presencia en el recinto legislativo.
La justificación de Bautista Tafolla se produce en medio de señalamientos por parte de diputadas de diversas fracciones, quienes lo han acusado de privilegiar una "lucha mediática" y de "politiquería" sobre su trabajo como representante popular. Las críticas se agudizaron tras una sesión en la que se discutió un punto de acuerdo presentado por el mismo Tafolla, mientras él se encontraba ausente.
"Yo creo que es más importante atender los temas de seguridad para todo Michoacán que una falta aquí en el Congreso. No sé cómo ustedes lo vean, pero para mí eso es más importante", sentenció Tafolla, defendiendo su agenda fuera de las comisiones y el Pleno.
Respecto a los señalamientos específicos de legisladoras como Sandra Garibay, Xóchitl Ruíz y Conrado Paz, quienes han aludido a una "lucha mediática", Bautista Tafolla optó por desviar la crítica directamente hacia la ciudadanía.
"Yo me debo a los ciudadanos, no me debo a un diputado, ni me debo al Congreso, ni me debo a Morena, ni al PRI, ni al PAN. Me debo nada más a los ciudadanos. Yo respeto la libertad de expresión; qué bueno que se expresen. Ellos se expresan desde su contexto, yo desde el mío. Y yo creo que ellos deberían de respetar mis decisiones, porque a ellos no los estoy afectando. Yo me debo a la gente, no a ellos", agregó.
Al ser cuestionado sobre si no teme que el movimiento que encabeza se haya "desinflado" políticamente, el legislador rechazó categóricamente la percepción. Afirmó que, por el contrario, están siendo buscados desde diversas partes del país, aunque su enfoque principal debe seguir siendo Michoacán. En este sentido, defendió sus actividades externas, como una reciente reunión con el Secretario de Seguridad Pública.
El diputado independiente fue enfático al trazar una línea divisoria entre su deber fiduciario y las pugnas políticas internas del Congreso, asegurando que su compromiso es exclusivamente con los michoacanos. "Yo soy representante y me siento muy contento de continuar, aunque sea poquito, el legado que nos dejó Carlos Manzo", mencionó, reivindicando la figura de su predecesor.
rmr