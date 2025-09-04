Política

Defiende Morena Michoacán a su dirigente nacional Luisa Alcalde de declaraciones del PRD

Jesús Mora exigió respeto para la presidenta nacional de Morena y reiteró que, más allá del capital político del PRD, su partido requiere de la alianza con la ciudadanía rumbo a 2027
Naomi Carmona
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena Michoacán salió en defensa de su presidenta nacional, Luisa María Alcalde Luján, tras los señalamientos del PRD, que la llamó “muchacha” y cuestionó su postura sobre la inviabilidad de una alianza electoral para 2027 entre ambos partidos.

En rueda de prensa, Jesús Mora González, dirigente estatal, destacó la trayectoria y congruencia de Alcalde, reafirmando su liderazgo en Morena.

“¿Cómo le llamó a nuestra presidenta? ‘Esta muchacha’. Eso ya calienta, y en este sentido, decirles que no vamos a permitir que le falten el respeto a nuestra presidenta nacional del partido, que además es una mujer con gran capacidad, mucho talento y forjada en la lucha. No olvidemos que ella ya fue diputada federal y no votó por el Pacto por México, siempre mostró una postura congruente, digna y con principios”
afirmó Mora González

El líder estatal resaltó la trayectoria de Alcalde, quien, como secretaria del Trabajo (2018-2023), logró conquistas laborales y, como secretaria de Gobernación, enfrentó los retos en esa encomienda en el último periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde octubre de 2024, Luisa Alcalde lidera Morena, partido que actualmente tiene el 47 % de las preferencias en Michoacán, frente al 3 % del PRD, según El Heraldo de México en su última encuesta.

El morenista aclaró que la política de alianzas la definirán el Consejo Nacional y Estatal de Morena, pero confirmó la continuidad con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). “No es momento de hablar de con quién iremos en 2027, pero con PT y Verde hemos transitado muchas batallas”, dijo, descartando acuerdos “en lo oscurito”.

Morena avanza en una campaña de afiliación que suma 8 millones de militantes a nivel nacional y casi 200 mil en Michoacán, con comités seccionales en cada sección electoral. “Ningún otro partido tiene este respaldo popular”, resaltó el dirigente ante medios de comunicación.

En respuesta a las críticas del PRD, liderado por Octavio Ocampo, Mora enfatizó que Morena no depende del capital político perredista, pues su principal alianza, dijo, será con la ciudadanía.

