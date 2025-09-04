Defiende Morena Michoacán a su dirigente nacional Luisa Alcalde de declaraciones del PRD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena Michoacán salió en defensa de su presidenta nacional, Luisa María Alcalde Luján, tras los señalamientos del PRD, que la llamó “muchacha” y cuestionó su postura sobre la inviabilidad de una alianza electoral para 2027 entre ambos partidos.

En rueda de prensa, Jesús Mora González, dirigente estatal, destacó la trayectoria y congruencia de Alcalde, reafirmando su liderazgo en Morena.