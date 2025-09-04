Defiende Morena Michoacán a su dirigente nacional Luisa Alcalde de declaraciones del PRD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena Michoacán salió en defensa de su presidenta nacional, Luisa María Alcalde Luján, tras los señalamientos del PRD, que la llamó “muchacha” y cuestionó su postura sobre la inviabilidad de una alianza electoral para 2027 entre ambos partidos.
En rueda de prensa, Jesús Mora González, dirigente estatal, destacó la trayectoria y congruencia de Alcalde, reafirmando su liderazgo en Morena.
El líder estatal resaltó la trayectoria de Alcalde, quien, como secretaria del Trabajo (2018-2023), logró conquistas laborales y, como secretaria de Gobernación, enfrentó los retos en esa encomienda en el último periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde octubre de 2024, Luisa Alcalde lidera Morena, partido que actualmente tiene el 47 % de las preferencias en Michoacán, frente al 3 % del PRD, según El Heraldo de México en su última encuesta.
El morenista aclaró que la política de alianzas la definirán el Consejo Nacional y Estatal de Morena, pero confirmó la continuidad con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). “No es momento de hablar de con quién iremos en 2027, pero con PT y Verde hemos transitado muchas batallas”, dijo, descartando acuerdos “en lo oscurito”.
Morena avanza en una campaña de afiliación que suma 8 millones de militantes a nivel nacional y casi 200 mil en Michoacán, con comités seccionales en cada sección electoral. “Ningún otro partido tiene este respaldo popular”, resaltó el dirigente ante medios de comunicación.
En respuesta a las críticas del PRD, liderado por Octavio Ocampo, Mora enfatizó que Morena no depende del capital político perredista, pues su principal alianza, dijo, será con la ciudadanía.
